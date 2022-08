I've Somehow Gotten Stronger When I Improve My Farm-Related Skills, svelata la premiere

A fine maggio vi avevamo parlato dell’annuncio di I’ve Somehow Gotten Stronger When I Improve My Farm-Related Skills, serie anime ispirata all’omonima serie di light novel di cui ora è stata resa nota la data di uscita ufficiale.

Tra le varie produzioni più di nicchia in arrivo entro la fine dell’anno troveremo anche I’ve Somehow Gotten Stronger When I Improve My Farm-Related Skills, tratto dai romanzi di Shobonnu. L’adattamento, come rivelato di recente sulle pagine ufficiali della serie, farà il suo debutto dal 1° ottobre. Tra gli altri anime in uscita nel corso del palinsesto autunnale troveremo anche Shinobi no Ittoki.

L’annuncio della premiere è stato accompagnato da una nuova locandina promozionale, che trovate in calce all’articolo e che ritrae i vari protagonisti dell’opera, e da ulteriori informazioni sul cast dei doppiatori, che ora include Yukari Tamura, Masahiro Itou, Mai Nakahara e Kenji Hamada nei ruoli di Ilvia, Reaks, Luccia Wayne e Gilles Wayne.

I’ve Somehow Gotten Stronger When I Improve My Farm-Related Skills ha debuttato sul sito web Shosetsuka ni Naro nell’agosto del 2016 e a oggi conta oltre 800.000 copie in circolazione e un adattamento manga firmato Aki Taruto. L’anime, in produzione presso lo Studio A-Cat e con Norihiko Nagahama alla direzione, segue la storia di Al Wayne, il quale sfrutta le sue abilità legate alla fattoria per diventare il re degli agricoltori. La sua vita prendo però una direzione completamente opposta.