Dove vedere Dragon Ball Super: Broly? La guida per guardarlo in streaming

Negli anni '90, Dragon Ball Z godeva di lungometraggi al cinema non canonici. Tuttavia questi sono stati talmente amati da entrare comunque nell'immaginario collettivo, come se personaggi come Janemba, Bojack, Turles e altri fossero davvero parte dell'universo di Toriyama. Con Dragon Ball Super: Broly però uno di questi è diventato canonico.

Conclusa la serie animata di Dragon Ball Super a marzo 2018, in Giappone ci si preparò alla produzione di Dragon Ball Super: Broly, primo film del nuovo corso e che ha portato finalmente Broly nell'universo canonico. Uscito a dicembre 2018 in Giappone e l'anno successivo in Italia, finora è stato disponibile soltanto in home video targato Koch Media e Anime Factory. Negli ultimi giorni però un annuncio importante ha risposto alla domanda su dove vedere Dragon Ball Super: Broly in streaming.

Dal 28 maggio 2021 Dragon Ball Super: Broly sarà disponibile su Netflix. La piattaforma porterà il film con il doppiaggio italiano, diventando la prima piattaforma in Italia a rendere il film disponibile online. Goku e Vegeta contro Broly sarà quindi alla portata di tutti con l'abbonamento a Netflix.

Il franchise di Dragon Ball Super si prepara al nuovo film che uscirà nel 2022, al momento però non si hanno informazioni a disposizione su trama e personaggi coinvolti.