Dove vedere la prima serie di Dragon Ball? Ecco come recuperarla

Dragon Ball, il capolavoro di Akira Toriyama, non comincia con la serie "Z" come molti spesso tendono a fraintendere data la sua popolarità, anzi, la storia di Goku comincia infatti con la prima serie originale con le folli avventure insieme a Bulma alla ricerca delle sette sfere del drago.

Tuttavia, recuperare la storica serie animata nel Bel Paese è tutt'altro che semplice dal momento che non è molto sponsorizzata. Al contrario di Dragon Ball Super, più soggetta a repliche anche in Italia, la prima serie di Dragon Ball viene proposta in tv saltuariamente e attualmente sono anni che il cartone animato non appare sul piccolo schermo. Recuperare l'anime in streaming legalmente, dunque, è praticamente impossibile.

E a dire la verità, anche in home video reperire i cofanetti è piuttosto difficile. Su Yamato Video, ad esempio, i prodotti non sono disponibili da tempo e uno dei motivi per recuperare la serie è attraverso un tentativo su siti come ebay a cifre alle volte da collezionismo. Attualmente, dunque, per recuperare la prima serie di Dragon Ball bisogna aspettare novità dall'editore o una replica in tv che allo stato attuale delle cose è impossibile da definire. Ad ogni modo, per il momento si può recuperare Dragon Ball Super in tv su Boeing ogni sera a partire dalle 22:05.

E voi, invece, conoscete qualche alternativa? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.