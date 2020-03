Vediamo questa bella fan art di Goku in versione super eroe della DC Comics

Goku è senza dubbio il collante della serie Dragon Ball e uno dei personaggi più amati nel mondo degli anime e manga. Un talentuoso appassionato ha deciso di farlo entrare nel mondo dei super eroi americani con una fan art.

L'autore del disegno è Adamo ZockerMaul, famoso tra i fan della serie di Akira Toriyama per le sue opere a tema Dragon Ball appunto. Nella fan art, che trovate in calce alla notizia, vediamo come sarebbe il costume di Goku se fosse un super eroe della DC Comics. Il costume richiama, per i colori e la fascia, il classico abito che il personaggio sfoggia nella serie, ma alcuni fan degli X-Men possono notare anche un vago richiamo al costume di Wolverine (soprattutto per i segni degli artigli sui fianchi).

Sul petto e dietro la schiena è presente il simbolo dello Yin-Yang. Non fatichiamo a credere che, grazie alla sua enorme forza e potenza, Goku possa essere uno dei pilastri tra i eroi della DC Comics se dovesse mai entrare in quell'universo narrativo e diventare un super eroe.

Recentemente vi abbiamo mostrato anche di alcuni fan che hanno celebrato l'amicizia di Goku e Vegeta con un tatuaggio. Amicizia che è diventata il fulcro della serie di Dragon Ball Super in cui i due Saiyan si sfidano e allenano per superare i propri limiti. Proprio nel manga disegnato da Toyotaro stiamo assistendo allo scontro contro Molo arrivato sulla Terra e Goku ci ha mostrato l'Ultra Istinto Omen, frutto di severi addestramenti.