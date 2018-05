Vediamo come Sabo ha reagito alla nuova taglia su suo fratello Rufy in ONE PIECE

ONE PIECE è pronto a mettere in scena l'arco narrativo del "Reverie", il vertice che si tiene ogni quattro anni e che vede riuniti tutti i membri del Governo Mondiale. Nell'ultimo capitolo del manga abbiamo visto l'Armata Rivoluzionaria prepararsi per l'evento, e abbiamo visto anche come Sabo ha reagito alla nuova taglia di Rufy.

Dopo gli eventi di Whole Cake Island, in cui Rufy e compagni si sono scontrati con la ciurma di Big Mom uscendone sconfitti ma paradossalmente vincitori - dato che il salvataggio di Sanji è andato a buon fine e che i Mugiwara sono entrati in possesso di un Road Poigne Griffe - la taglia di Cappello di Paglia è lievitata esponenzialmente, arrivando a valere quanto quelle dei Quattro Imperatori.

La ricompensa per la cattura di Rufy (vivo o morto) è ora arrivata a un un miliardo e cinquecento milioni di Berry, una cifra spaventosa se si pensa che l'ultimo aggiornamento, risalente alla fine di Dressrosa, era di "appena" cinquecento milioni. Il fatto che Cappello di Paglia abbia sfidato un imperatore uscendone vivo, e la nascita della sua neonata flotta, hanno spinto il Governo Mondiale a questo enorme aumento di taglia. Ma se da un lato la spada di Damocle sulla testa di Rufy si è fatta d'improvviso più vicina e tagliente, dall'altro, il valore dato alla sua cattura è un riconoscimento della sua forza, che ha fatto felici non poche persone.

Tra queste, Sabo, il fratello del nostro eroe, visto l'ultima volta poco prima della distruzione di Baltigo, il quartier generale dell'Armata Rivoluzionaria. Nell'ultimo capitolo di ONE PIECE abbiamo visto Emporio Ivankov, uno dei leader dell'Armata, leggere delle recenti gesta di Rufy e compagni e domandarsi quale reazione abbia avuto Sabo alla notizia.

È in quel momento che Koala spiega a Ivankov che "Il nostro capo di stato maggiore ha continuato a sorridere senza sosta da quando ha letto le notizie su Rufy". "Mantenere quel ghigno gli ha fatto irrigidire la faccia." La pagina successiva, a conferma delle parole di Kola, mostra poi Sabo sdraiato su un prato mentre sorride guardando il cielo. Il fratello di Rufy (e Ace) si muove di lì solo quando riceve una chiamata da Lindbergh (uno dei quattro comandanti dell'Armata), ma il sorriso per la notizia continua a solcargli il viso.

ONE PIECE tornerà domani tra le pagine di Weekly Shonen Jump con il capitolo 905.