Vediamo come si presenta lo splendido Funko Pop di Gohan Super Saiyan 2

Ecco come apparirà il Funko Pop di Gohan Super Saiyan 2, uno dei personaggi e una delle trasformazioni più amate dell'intera saga di Dragon Ball. La figure arriverà in esclusiva GameStop il prossimo dicembre.

Questo periodo è davvero affascinante per tutti i fan del franchise di Dragon Ball, con la serie creata da Akira Toriyama che non solo vedrà l'arrivo del suo ventesimo lungometraggio animato (Dragon ball Super: Broly), ma assisterà anche al lancio sul mercato di una nuova ondata di figure Funko Pop raffiguranti alcuni dei personaggi e delle varianti più attese in assoluto, come il Goku Super Saiyan di Terzo Livello di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi.

Una di queste ultime è senza dubbio quella che ritrae Gohan, il figlio primogenito del nostro protagonista Goku, nella sua trasformazione in Super Saiyan di Secondo Livello. La figure della Funko Pop arriverà il prossimo dicembre sui mercati come prodotto esclusivo GameStop, ed è già disponibile per il preordine in alcune nazioni.

Ogni appassionato non può non ricordare con nostalgia il drammatico scontro con Cell, con il saiyan, ancora un bambino, che deve fronteggiare allo stesso tempo il suo nemico più temibile e la morte del padre, sacrificatosi inutilmente dopo un commovente addio per salvare il pianeta e coloro che amava.

Nonostante il recente ridimensionamento del personaggio durante Dragon Ball Super, la crescita dello stesso nel corso di quella straordinaria saga è indimenticabile, e ogni collezionista vorrà mettere le mani su questa peculiare figure stilizzata, che mostra anche gli ormai leggendari piccoli lampi blu elettrico, simbolo di un Super Saiyan che ha raggiunto lo stadio successivo.

Che ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere!

Ricordiamo che la pellicola sopracitata vedrà la luce nel corso del prossimo dicembre, e più precisamente il 14 dicembre, per quello che riguarda le sale giapponesi.