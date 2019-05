Vediamo un disegno a tema Sailor Moon dal creatore di Hunter x Hunter

Il creatore della serie Hunter x Hunter, Yu Yu Hakushi è indubbiamente una leggenda nel mondo degli anime, un uomo rivelatosi capace di creare un universo narrativo talmente ricco e complesso da aver conquistato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo.

Tra le tante opere che Hakusho apprezza, spicca in particolare Sailor Moon, serie rivelatasi capace di conquistare l'autore non solo per via del successo riscosso, ma anche e soprattutto per averne sposato la creatrice, Naoko Takeuchi. Yoshihiro Togashi e Naoko Takeuchi entrarono in contatto durante un incontro d'artisti nel panorama manga per il Weekly Shonen Jump.

Naoko era in realtà una grande fan del lavoro di Yoshihiro e decise di chiamarlo nuovamente dopo due meeting precedentemente tenuti per assisterlo nel suo lavoro con la serie Hunter x Hunter. Alla fine, i due si sono uniti in matrimonio e Yoshihiro, al fine di mostrare il suo apprezzamento per Sailor Moon e per la sua creatrice - oramai sua moglie - decise di realizzare un disegno a tema nel 1998 e visibile a fondo news.

inoltre, è interessante notare come Naoko, prima di sposare Togashi, volesse allontanarsi dal mondo degli anime e dei manga, il tutto con l'obiettivo di divenire farmacista. I suoi piani sono però venuti chiaramente meno quando si è sposata con Yoshihiro, con cui continua a vivere e a lavorare fianco a fianco.