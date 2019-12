Vediamo questo grazioso cosplay di Ochaco da My Hero Academia

La popolarità del manga superoistico di My Hero Academia creato dal mangaka Kohei Horikoshi è al suo apice. La quarta stagione sta scaldando i cuori dei fan in questo inverno e, a breve, il film intitolato Heroes Rising uscirà nelle sale giapponesi.

Giunto ormai al quinto anno di pubblicazione sulla rivista giapponese Shonen Jump della Shueisha, My Hero Academia è sempre stato una fonte costante di ispirazione per i cosplayer di tutto il mondo, grazie ai suoi carismatici personaggi. Poco tempo fa abbiamo visto uno stupendo cosplay di Momo Yaoyorozu, uno dei personaggi più interpretati grazie alla sua bellezza. Oltre ai cosplay, un fan particolarmente creativo ha dato vita ad una fan art che raffigura Bakugo, Yoshikage Kira e Megumin tre personaggi dotati di poteri esplosivi e distruttivi.

Il cosplay che potete trovare in calce alla notizia è della cosplayer arlena_fae che ci presenta una splendida Ochaco Uraraka in versione maghetta che abbiamo potuto ammirare in una colorspread apparsa nel manga di My Hero Academia tempo fa. I personaggi creati dal sensei Horikoshi ben si prestano a queste reinterpretazioni (soprattutto in chiave fantay) e ci fa piacere quando possiamo ammirarle dal vivo. La già adorabile Uraraka lo diventa ancora di più in questa veste!

Vi ricordiamo che il film di My Hero Academia, intitolato Heroes Rising uscirà in Giappone il prossimo 20 dicembre. Qui potete trovare un due nuovi trailer di My Hero Academia: Heroes Rising