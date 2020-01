Vediamo una nuova e particolare key visual per Dr.Stone: Stone Wars

L'anime di TMS Entertainment è giunto alla sua seconda stagione: abbiamo visto il primo video promozionale di Dr. Stone: Stone Wars, adesso vi segnaliamo anche una key visual dedicata alle prossime puntate inedite dedicate alla serie.

Quella di Dr. Stone è stato un anime che ha saputo imporsi fin da subito al pubblico di tutto il mondo, complice una storia originale e personaggi estremamente interessanti. Per questo non deve stupire l'annuncio di una seconda stagione a distanza così ravvicinata dalla prima.

Ad aiutare i fan ad ingannare l'attesa della premiere dell'anime ci pensa questa immagine, che potete trovare in calce alla notizia, che raffigura le braccia dei tre protagonisti delle prossime puntate della serie. Ci riferiamo ovviamente a Senku, Chrome e Gen, che nel corso della seconda stagione saranno impegnati in quella che si rivelerà essere una battaglia senza esclusioni di colpi tra il Regno della Scienza e l'Impero di Tsukasa.

Non conosciamo ancora la data di uscita della serie o il numero di puntate, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane riceveremo ulteriori notizie a riguardo. Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di vedere il primo trailer di Dr.Stone: Stone Wars, la cui prima stagione è disponibile sottotitolata in italiano in streaming sul celebre sito Crunchyroll.