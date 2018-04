Vediamo il nuovo kaiju che apparirà in Godzilla: City on the Edge of the Battle

Godzilla: Planet of the Monsters ha fatto scalpore sia in Giappone che negli Stati Uniti, e mentre i fan sono stati introdotti in un nuovissimo universo animato, uno dei mostri più famosi del cinema ha ottenuto un versione anime degna di questo nome. Ora, il sequel dal titolo Godzilla: City on the Edge of the Battle è in dirittura d'arrivo.

Godzilla: City on the Edge of the Battle è davvero molto atteso dai fan di Godzilla, anche (e soprattutto) perché includerà la presenza di Mecha Godzilla. Per pubblicizzare l'imminente uscita di Maggio nei cinema giapponesi, il film ha rilasciato una nuova e misteriosa immagine, che potete trovare in calce alla notizia, raffigurante un uomo anziano in posizione meditativa. Il sequel, come detto, introdurrà la nuova e maestosa versione anime di Mecha Godzilla, visto per la prima volta nel 1974 in Godzilla contro Mecha Godzilla.

Lo storico nemico artificiale di Godzilla ha visto varie iterazioni e sviluppi nel corso degli anni. Creato per la prima volta per essere un degno rivale di Godzilla, prendendo spunto da famose serie anime come Mobile Suit Gundam, il mecha kaiju divenne in seguito una macchina aliena leggera e un progetto segreto del governo mondiale.

Oltre all'immagine dell'anziano uomo, sono state rilasciate anche alcune foto che ritraggono i nuovi personaggi e un nuovo gigantesco kaiju che vedremo nel sequel di Godzilla: Planet of the Monsters. Il mostro assomiglia a una sfera gigantesca e appuntita e viene mostrato mentre sta aprendo le fauci per divorare una nave da guerra. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Sembra che ci saranno nemici ancora più difficili da affrontare in Godzilla: City in the Edge of the Battle. Non ci resta che attendere l'uscita prevista per Maggio per saperne di più. La pellicola animata arriverà in Italia grazie a Netflix.