Vediamo il nuovo poster per il film My Hero Academia: Heroes Rising

Il film animato tratto dal manga del maestro Kohei Horikoshi My Hero Academia: Heroes Rising/b> sta per debuttare negli Stati Uniti il prossimo 26 febbraio. Per promuoverne l'uscita, Funimatione rende disponibile un poster coi personaggi della serie.

Nel poster, che trovate in calce alla notizia, vediamo Deku e gli altri studenti della Classe 1-A con i loro costumi da eroi ed in posa da combattimento. Dietro possiamo scorgere altri personaggi famosi della serie, come l'eroe Hawks ed il misterioso villain che i nostri protagonisti dovranno affrontare. In Giappone il film è stato accolto con calore dagli appassionati, infatti My Hero Academia: Heroes Rising si è piazzato bene al botteghino arrivando ai primi posti per incassi nelle prime settimane di proiezione. Il film arriverà nelle nostre sale cinematografiche dal 19 al 25 marzo. Qui potete trovare una clip dello scontro finale di Heroes Rising ma, ovviamente, tenete a mente che è altamente spoiler.

Nel frattempo, alcune voci supporrebbero che sono in programma ben 10 nuovi film di My Hero Academia. La notiza è da prendere con le dovute pinze, anche perchè il manga starebbe per arrivare alle sue fasi finali. Ovviamente vi terremo aggiornati se dovessero esserci conferme in questo senso.

Voi cosa ne pensate del nuovo poster? Andrete a vedere il film in sala? Fatecelo sapere con un commento!