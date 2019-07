Vediamo questo particolare cosplay dedicato a Digimon Frontier

Il prossimo anno i fan della serie festeggeranno i 20 anni di Digimon, franchise di Bandai che sarà protagonista di numerose opere future. Mentre gli appassionati aspettano di avere nuove informazioni riguardo il prossimo film, sono ancora in molti a creare cosplay dedicati a Digimon: Frontier.

Siamo ormai abituati a vedere i cosplayer diventare i personaggi degli anime più famosi, ma durante il recente Anime Expo il pubblico ha potuto ammirare la creazione di @azakaya_cosplay, avente come protagonista Zephyrmon, completa di ali e di artigli.

Le foto sono diventate virali, con più di 1500 mi piace e hanno già fatto il giro del web. Se non l'avete ancora vista, trovate il link in calce alla notizia.

L'opera da cui è tratto il cosplay non è stata tra le più amate dai fan, Digimon: Frontier vede infatti un'importante novità per la saga in quanto i protagonisti non sono accompagnati dai soliti partner ma ogni Digiprescelto si trasforma durante i combattimenti in un Digimon. Comunque la quarta serie sembra sia stata riscoperta dagli appassionati, come potete leggere dai commenti alla foto.

Vi ricordiamo che è già disponibile il primo teaser del prossimo film sui Digimon, invece se cercate altri lavori dei cosplayer più famosi, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo cosplay di LadyDevimon.