Vediamo le reazioni dei fan al nuovo trailer di ONE PIECE!

Come hanno reagito i fan di ONE PIECE dopo aver visto il trailer dell'arco narrativo di Wano? Vediamo le reazioni più divertenti diventate virali su Twitter

La data di uscita delle puntate inedite dell'anime ideato da Eichiro Oda si avvicina, nonostante questo, per i fan dell'opera il 7 luglio sembra essere sempre troppo lontano!

Fortunatamente ad aiutarci ad ingannare l'attesa ci pensa il trailer del nuovo arco di ONE PIECE ambientato a Wano, il video ci mostra le anticipazioni delle prossime avventure di Rufy e dei suoi amici. Se non dovesse ancora bastare, potete gustarvi le immagini dell'esclusivo look di Trafalgar Law e del nuovo personaggio pronto ad unirsi alla ciurma di Rufy.

Dopo aver visto il trailer i fan si sono scatenati sulle varie piattaforme social, Twitter in primis, dividendosi tra chi è già rimasto incantato dal design di Wano, a chi si aspetta grandi cose per il proprio personaggio preferito, possiamo dire che di motivi per emozionarsi ce n'è per tutti i gusti!



Non è strano vedere tutto questo entusiasmo per il trailer di ONE PIECE, saga iniziata nel 1997 e arrivata a diventare uno dei fenomeni mondiali dell'animazione, andando a rivaleggiare con opere quali Dragon Ball per il titolo di manga più amato dal pubblico di tutto il mondo.



Mettete anche voi la vostra reazione al trailer tra i commenti alla notizia.