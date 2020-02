Vediamo questo simpatico cosplay della giovane Pan di Dragon Ball GT

L'anime di Dragon Ball GT a distanza di anni dalla sua conclusione continua ad avere una serie di giudizi contrastanti. C'è chi lo ama, chi invece non l'ha particolarmente gradito del tutto. Vediamo se questo cosplay di Pan può far cambiare idea ai critici della serie.

L'utente di Instagram mayuucosplaay condivide sul suo profilo social questo simpatico cosplay della nipote di Goku mentre è in posa per lanciare una Kamehameha. Pan, nella serie, accompagnava suo nonno Goku tornato bambino alla ricerca delle sette sfere del Drago sparse nello spazio, dopo che il goffo Pilaf aveva espresso un desiderio in maniera erronea. I due, accompagnati da Trunks, viaggiano tra le stelle, si imbattono in una serie di strani personaggi e vivono rocambolesche avventure. Se la prima parte omaggiava apertamente le atmosfere della prima parte della serie classica (con Goku bambino che accompagnava Bulma) riuscendoci solo in parte, la seconda virava molto di più sul lato action, abbracciando di più la filosofia di Dragon Ball Z e regalandoci l'amato Super Saiyan 4 di Goku che i fan ricordano ancora con nostalgia.

La serie adesso è completamente fuori la continuity ufficiale, ma è possibile che in un futuro la piccola Pan possa assistere di nuovo il nonno in altre avventure. Se siete fan di Dragon Ball GT, date uno sguardo a questa meravigliosa statua di Gogeta SSJ 4 che vale ogni centesimo.