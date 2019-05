Vediamo il trailer di un fan film di Nausicaä della Valle del Vento molto promettente

Il nome di Hayao Miyazakinon ha sicuramente bisogno di presentazioni. Conosciuto da milioni di persone per le sue buone ragioni, la sua lunga carriera ha permesso al regista di diventare uno dei più famosi al mondo. Non tutti sanno però che Nausicaä della Valle del Vento è stato realizzato prima della fondazione dello Studio Ghibli.

Il lungometraggio. arrivato nelle sale giapponese ormai trentacinque anni fa, è considerato come l'opera iniziale dello studio. Il lungometraggio tratta una storia di fantascienza post apocalittica con forti accenti ambientalisti, che racconta l'avventura di Nausicaä mentre cerca di sventare i piani di distruzione di Tolmecchia.

Tuttavia, nonostante la complessità delle ambientazione e dei personaggi, sembra un fan film live-action sia riuscito a catturare tutta la magia della pellicola. Recentemente, un regista brasiliano noto come Chris Tex, ha condiviso la sua visione di Nausicaä della Valle del Vento. Il regista ha pubblicato un teaser trailer seguito da un dietro le quinte del cortometraggio intitolato Wind Princess, ispirato al film di Miyazaki.

Il breve teaser inizia con in'inquadratura di Nausicaa di spalle. L'eroina cammina attraverso un paesaggio desertico che termina in una foresta fantastica. Vengono poi mostrate alcune delle ambientazioni e il teaser finisce con Nausicaa in fuga da un enorme insetto.

Descrivendo il progetto, Tex ha sottolineato che il suo cortometraggio non è ufficiale, ma piuttosto un opera d'amore.

"Questo cortometraggio indipendente no-profit è interamente autofinanziato ed è stato realizzato in Brasile come tributo al grande artista Hayao Miyazaki, che è sempre stato per me fonte d'ispirazione", ha scritto il regista.

"Non siamo una grande azienda. Piuttosto, siamo un gruppo di amici che hanno lavorato a questo progetto per quasi quattro anni, alimentati solo dal nostro amore per l'arte. Siamo orgogliosi di rilasciare finalmente il nostro primo teaser trailer", ha continuato.

"Rilasceremo il film online gratuitamente, poiché il nostro unico obiettivo è rendere omaggio a Miyazaki e all'intero team dello Studio Ghibli. Il nostro sogno è donare tutti i nostri costumi e oggetti di scena (come l'aliante, la pistola, ecc.) Al Museo Ghibli (a Tokyo, in Giappone), come segno di apprezzamento e anche come testimonianza della grande influenza che Miyazaki ha sui fan e artisti brasiliano che condividono la sua passione per il racconto fantastico."

Tuttavia non è stata rilasciata una data di uscita definitiva per il fan film. Se Hollywood dovesse decidere di realizzare qualsiasi opera di Miyazaki, questo è sicuramente un buon punto di partenza.

Di recente il Picture Book di Nausicaä della Valle del Vento è arrivato sugli scaffali, mentre le assunzioni dello Studio Ghibli per il prossimo film di Hayao Miyazaki continuano.