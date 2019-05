Vediamo Vegeta alle prese con le pulizie del bagno in uno spot pubblicitario!

Di recente abbiamo scoperto gli incredibili guadagni di TOEI grazie a Dragon Ball, ma nulla può rivaleggiare la scoperta del vero nemico del principe dei Saiyan. Freezer, Cell, Majin Bu, Zamasu, tutti questi cattivi sono nulla in confronto all'incapacità di Vegeta di pulire la vasca da bagno!

In un recente spot pubblicitario (che potete trovare in fondo alla notizia) realizzato per il produttore giapponese di prodotti per la pulizia, chiamato Kao, è stato mostrato un Vegeta alle prese con la pulizia del bagno sotto gli ordini di Bulma. Lo spot inizia con Vegeta rabbioso e scoraggiato, triste del fatto che non ha più nemici da sconfiggere.

È a quel punto che una Bulma arrabbia va da lui dicendogli di aiutarla a pulire il bagno, ma ovviamente, le cose prenderanno una piega "esplosiva". Infatti, dopo essere andato in bagno, il principe dei Saiyan nota dello sporco negli angoli della vasca e decide così di pulire tutto in modo definito con un Final Flash, distruggendo completamente il bagno.

A quel punto, come se non bastasse, arriva Bulma, che gli consiglia di pulire il disastro che ha combinato utilizzando i prodotti Kao. Il risultato finale è indubbiamente divertente e sicuramente coerente con il personaggio, non facendo quindi rimpiangere il fatto che sia stato utilizzato per promuovere prodotti per il bagno.

