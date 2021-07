La Vedova Nera in un cosplay: il personaggio di Black Widow ricreato da Sawaka

Doveva essere uno dei primi progetti della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma il Covid-19 ha costretto a diversi cambi di piani per il debutto di Black Widow nei cinema. Tra continui rinvii, cambi di piattaforma e quant'altro, alla fine però è finalmente stato reso disponibile Black Widow nei cinema e sul servizio VIP di Disney+.

Natasha Romanoff è alle prese con la sua prima e ultima missione in solitaria sul grande schermo, con la narrazione di eventi precedenti a quelli di Avengers: Endgame. Salutiamo quindi il personaggio di Scarlett Johansson, consci del fatto che però Vedova Nera anche nei comics ha subito varie modifiche e che quel nome è stato portato da svariate donne.

Un altro nome che si potrebbe aggiungere alla lista è Sawaka, cosplayer che vi abbiamo già presentato la settimana scorsa col suo cosplay di Ganyu da Genshin Impact. Negli ultimi giorni la modella russa ha voluto omaggiare la pellicola Marvel con un cosplay dedicato alla Vedova Nera. La protagonista del film Black Widow trova quindi un nuovo volto nelle foto in basso, dove Sawaka veste la tuta nera iconica e non lascia da parte diverse armi del suo arsenale, riprendendo il look di Natasha Romanoff con i capelli lunghi fino alle spalle e rossi.