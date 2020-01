Vegeta, C-18 e quel braccio rotto sbagliato in Dragon Ball Z: Kakarot

Nel videogame Dragon Ball Z: Kakarot ci sarebbe un errore durante lo scontro tra il Principe dei Sayan, Vegeta, e C-18. Nel videogame, durante la lotta l'androide romperebbe il braccio sbagliato di Vegeta, come ci viene mostrato da un attento fan.

Uscito di recente, qui trovate la nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot ad opera di Giuseppe Arace, il videogame ripercorre tutte le vicende svoltesi durante la serie di Dragon Ball Z. L'utente di Twitter DBSHype sul suo profilo ha condiviso delle immagini che mostrano questo piccolo errore di trasposizione tra manga, anime e videogame. Infatti, nella scena del combattimento tra Super Vegeta e C-18, quest'ultima rompe al nostro Principe Sayan preferito il braccio sbagliato, come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia. Avvenuto durante la saga di Cell lo scontro vede i nostri amici affrontare i cyborg creati dal perfido Dottor Gelo. In questo frangente, Vegeta dedice di sbarazzarsi da solo di C-17 e C-18, ma viene sonoramente sconfitto da quest'ultima nonostante abbia ottenuto dei poteri ed un'efficienza combattiva superiore persino a Goku in quel momento. Ferito nell'orgoglio, Vegeta deciderà di allenarsi con la versione proveniente dal futuro del figlio Trunks per ottenere una nuova forza adatta a sconfiggere i nemici.

