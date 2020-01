Vegeta sarà davvero in grado di sconfiggere Moro dopo il suo scontro con Yuzun?

Il manga di Dragon Ball Super sta ponendo le basi per quella che può essere considerata un'espansione della mitologia dell'universo creato da Akira Toriyama, e questo grazie soprattutto all'introduzione di personaggi sempre più potenti e di origini divine, come Zeno. Anche nell'ultimo capitolo, il 55, è apparso un nuovo, emblematico, villain.

L'arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica potrebbe essere vicino alla sua conclusione, ma, come visto negli ultimi capitoli, non sembra voler smettere di sorprendere i lettori. Infatti, dopo le rivelazioni sulle misteriose origini di Merus, Goku e Vegeta hanno dovuto interrompere i loro allenamenti a causa della minaccia di Moro.

Una delle squadre formata dagli scagnozzi dello stregone è giunta sul pianeta Yardrat, che sembra opporsi all'idea di conquista di Moro, dove si trova attualmente il principe dei Sayan. Vegeta, desideroso di testare i risultati del suo allenamento, ha deciso di affrontare uno degli invasori, Yuzun. Il villain sembra avere in serbo un grande potere e non tarda molto nel manifestarlo.

Yuzun è in grado di trasformarsi, da quello che sembra essere in tutto e per tutto un umano, in una specie di alieno, somigliante ad un dinosauro. Nella sua forma mostruosa, Yuzun ammette di essere imbattibile, tuttavia dovrà fare i conti con le nuove abilità di Vegeta, apprese durante il suo soggiorno su Yardrat. Dopo un intenso scambio di colpi, il principe dei Sayan umilia il suo avversario, sconfiggendolo facilmente.

È qui che Yuzun decide di sfoderare il suo altro potere: la possibilità di trasmettere il suo Ki agli oggetti. Il villain scaglia quindi un intero palazzo, infuso con il suo Ki, contro Vegeta, che riesce facilmente a rispedirlo al mittente, che per evitare il suo stesso colpo, lo manda in aria. Vista la straordinaria forza del suo avversario, Yuzun tenta di scappare con i suoi compagni, insieme ai quali verrà investito dal palazzo da lui lanciato pochi attimi prima.

Insomma, una parentesi rapida ma significativa, che ha mostrato parte del nuovo livello raggiunto dal principe dei Sayan, sempre più sicuro di sé e pronto a vendicarsi dell'umiliazione subita durante lo scontro con il potente Moro, e magari finalmente riuscire a superare i livelli raggiunti da Goku.