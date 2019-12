Vegeta disegnato con lo stile degli eroi DC in questa folgorante fan art di Dragon Ball

Nel corso degli anni abbiamo assistito alla fama di Dragon Ball crescere sempre di più. Abbiamo visto la serie di Z toccare vette inesplorate e raggiungere un'infinità di fan in tutto il mondo. Abbiamo visto tantissimi movie, molti dei quali non canonici, essere realizzati solo per sfruttare la fama di cui in quel momento la serie stava godendo.

Con l'uscita di Dragon Ball Super dopo diversi anni dalla conclusione di Dragon Ball Z è stata per molti una notizia magnifica, ma per tanti altri infelice. Diversi appassionati nutrivano un grosso timore in merito a tale serie, credendo potesse soltanto rovinare quanto di buono fatto fino a Z. Molti, anche dopo tempo dall'inizio di Super, continuano a pensarla così, altri invece la reputano abbastanza buona e degna per essere considerata una serie canonica.

In qualsiasi modo la si voglia vedere, sicuramente un dato è certo: Dragon Ball Super ha riportato la serie in auge facendola risplendere come non accadeva dalla conclusione di Z. Forse, nelle prime battute, ha avuto un inizio incerto. La saga del Torneo del Potere per quanto affascinante dal punto di vista dell'introduzione dell'Ultra Istinto e di altre dinamiche, alla fine si è rivelata un po' povera, però molti credono che il nuovo arco narrativo de Il Prigioniero della Pattuglia Galattica si stia dimostrando al livello di quelli presenti in Z, degno di essere a loro contrapposto.

E mentre si susseguono nuovi aggiornamenti per quanto riguarda i lavori su Dragon Ball Super 2 e il nuovo e misterioso lungometraggio, torniamo a parlare di fan art.

Questa nuova fama di cui sta godendo Dragon Ball ha trasformato il web in una vera e propria fucina di arte ispirata alla saga ideata da Toriyama. Ogni giorno ve ne mostriamo molte nei nostri articoli e oggi torniamo con un'altra davvero eccezionale.

Non è raro vedere personaggio degli anime e manga disegnati con lo stile del fumetto americano o comunque occidentale. Questo è esattamente quello che ha fatto l'artista tedesco Adamo ZockerMaul, il quale ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un'illustrazione del Principe dei Saiyan trasportato letteralmente nell'Universo DC. Come potete vedere dal disegno in calce a quest'articolo, Vegeta mantiene la fisionomia che lo caratterizza, anche se i tratti stilistici perdono le caratteristiche tipiche dei manga giapponesi, adottando quelli dei personaggi DC, tipo Superman o Batman. Gli occhi sono più piccoli e anche i vestiti vengono completamente cambiati. In una aderente tuta nera che fa risaltare ogni muscolo allenato del combattente, risplende un'armatura bianca con tratti a tinte rosse e oro, che molto si distacca dalla classica blu indossata da Vegeta.

Cosa ne pensate di questa bellissima fan art? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

