Vegeta di Dragon Ball si mostra in uno splendido cosplay al femminile

La grande epopea di Dragon Ball è indubbiamente una delle produzioni dell'industria anime/manga più importanti della storia, divuta col tempo il brand più remunerativo della storia, con milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del mondo e sempre pronti a supportare ogni progetto legato al franchise.

Com'è ovvio che sia per produzioni così ricche di opere correlate, tra film, anime, manga, videogiochi e quant'altro, il cast di personaggi che sono andati presentandosi nel corso del tempo è oramai sconfinato, con decine di volti che si sono impressi con forza nelle menti del pubblico. Tra i tanti, però, è indubbio che uno dei più riconosciuti e apprezzati sia Vegeta, il Saiyan più amato (e da molti anche odiato) che sia mai apparso sulla scena, figura di spicco per la maggior parte dei lavori fanmade portati alla luce da lettori e spettatori.

Questa volta, però, ad aver rubato la luce dei riflettori troviamo la cosplayer Unicorn_Astronaut che su Reddit ha voluto condividere il suo ultimo lavoro. La ragazza ha infatti creato uno splendido cosplay al femminili per omaggiare proprio il nostro Vegeta, con un risultato di gran livello, come potete visionare tramite l'immagine posta a fondo news. Il cosplay si caratterizza infatti per un'attenta ricostruzione del costume originale, sia nei colori - con il blu che spicca tra tutti - che nella forma, con la piccola ma ovvia differenza della protezione toracica rimodellata per apparire più naturale sul corpo della donna. Chiaramente, non mancano neanche gli iconici capelli "antigravità" che tutti quanti conosciamo oramai molto bene, un lavoro di gran pregio che ha saputo guadagnarsi molti elogi dai fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che nel corso di queste ultime settimane è uscito il nuovo numero di Dragon Ball Color.