Vegeta e Gohan diventano Cavalieri dello Zodiaco in questo crossover con Dragon Ball

Dragon Ball e I Cavalieri dello Zodiaco sono due dei brand più famosi degli anni '80. Entrambi nati come manga - rispettivamente dalla penna di Akira Toriyama e Masami Kurumada - ancora oggi sono sulla cresta dell'onda, anche se non tutti e due allo stesso modo. Sono in ogni caso due opere ricche di elementi diventati inconfondibili.

I Cavalieri dello Zodiaco si basano sulle armature delle costellazioni, ognuna ben distinguibile. Tra i livelli più alti ci sono le armature d'oro, che distinguono coloro che hanno ottenuto il beneplacito delle dodici costellazioni dello zodiaco occidentale. Cosa succederebbe se le applicassimo ai personaggi di Dragon Ball?

L'illustratore e fan Salvamakoto ha già presentato Broly e Trunks Cavalieri D'oro, con il primo possessore dell'armatura di Gemini e il secondo dell'armatura di Aries. Come si può vedere nel tweet in basso, altre due immagini rincarano la dose. Ci sono infatti Vegeta e Gohan Cavalieri d'Oro, il primo con l'armatura di Cancer, il secondo invece con l'armatura di Leo.

Due proposte che hanno un loro fascino e portano i due personaggi di Dragon Ball nel mondo disegnato quarant'anni fa da Masami Kurumada. Cosa ne pensate di questa proposta? Vi piacerebbe vedere i due diventare davvero dei cavalieri al servizio di Atena?