Vegeta e Goku si scatenano contro Broly in questa fan art incredibile di Dragon Ball Super

Nel corso degli anni sono stati realizzati moltissimi lungometraggi sulla saga ideata da Akira Toriyama. Tra questi quelli canonici però non sono moltissimi e soltanto nell'ultimo periodo, con l'uscita della serie di Dragon Ball Super, si è deciso di dare più risalto ai movie creando storie originali e collocabili nell'universo principale.

Per esempio abbiamo l'ultimo lungometraggio uscito della serie manga attualmente in corso, il quale non solo è stato considerato dai fan tra i più belli mai realizzati, con animazioni da far esultare gli occhi, ma anche reso canonico un personaggio che ha sempre affascinato gli appassionati sin dalla prima comparsa per il suo enorme potere: parliamo di Broly, il Super Saiyan della Leggenda.

Un personaggio che tutti da piccoli, sicuramente anche tu che stai leggendo, hanno sperato almeno una volta di poterlo vedere nella serie principale e anche se per il momento ciò non è avvenuto, già il solo fatto che gli sia stato dedicato un film, sia stata confermata la canonicità a tutti gli effetti e sia stato rivisto sia a livello di storia personale che di caratterizzazione è un enorme passo da gigante. Chissà, magari un giorno lo vedremo anche nella serie e tra le pagine del manga, ma per il momento i fan si consolano dedicando fan art spettacolari al personaggio.

Se hai visto l'ultimo film, saprai come Vegeta e Goku anche nella loro forma di Super Saiyan Blue, non ha potuto niente contro Broly. Per quanto ci abbiano provato sono stati costretti con riluttanza a fondersi in Gogeta. Ed è proprio il momento in cui i due Saiyan scatenano le loro mosse finali sul nemico che l'artista di Twitter @ruto830 ha voluto immortalare, da una prospettiva incentrata nella persona di Vegeta, con la sua incredibile illustrazione.

Cosa ne pensi del disegno che puoi trovare in calce a quest'articolo? Il punto di vista un po' fuori dagli schemi, che richiama molto i videogiochi della serie, ti ha colpito? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.