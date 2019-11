Vegeta in meditazione in questa particolare fan art su Dragon Ball Super

Se state seguendo il manga di Dragon Ball Super sarete sicuramente al corrente di come Goku e Vegeta attualmente siano lontani dalla terra, il luogo in cui le forze del bene si stanno scontrando contro quelle del male. E mentre Goku si allena costantemente per controllare l'Ultra Istinto, Vegeta sta seguendo un allenamento sul pianeta Yardrat.

È proprio sul pianeta che già in passato era stato visitato da Goku dopo lo scontro con Freezer, che il Principe dei Saiyan si sta sottoponendo a un addestramento completamente diverso da tutti quelli che ha affrontato in passato. Se Vegeta è da sempre un combattente che non si tira indietro davanti al duro lavoro fisico, allenandosi in stanze di gravità, del tempo e quant'altro, è la prima volta, invece, che deve allenare lo spirito e la mente, più che il fisico. Infati, su Yardrat, sta cercando di interrogare il suo io interiore, comprenderlo, accettarlo, così da poter raggiungere un equilibrio che lo renderanno molto più forte di prima.

Conoscendo Vegeta e il suo carattere sarà, con tutta probabilità, l'allenamento più difficile che lui possa mai pensare di affrontare. E mentre noi attendiamo con ansia il proseguo degli eventi, ovviamente i fan non riposano di certo. Proprio sul web, con precisione su Reddit, è stato pubblicato dall'utente mzjk, una sua personalissima fan art in cui ci mostra il Principe dei Saiyan in meditazione, fornendoci, quindi, una sua interpretazione. Come potete vedere dal disegno in calce all'articolo, Vegeta indossa i consueti e particolari vestiti degli Yardratiani ed è in equilibrio s'uno spuntone in pietra, con gli occhi chiusi, le dita delle mani congiunte e un'espressione concentrata. In uno stato meditativo, che per ambientazioni e modalità ricorda molto l'eroe nato dalla matita di Kishimoto, Naruto, durante l'allenamento sul monte Myoboku per apprendere la Modalità Eremitica dei Rospi.

E voi, cosa ne pensate di questa fan art sicuramente ben realizzata? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

Se siete interessati, abbiamo scritto un articolo che spiega come mai Goku non conosce altre tecniche Yardrat, oltre alla Trasmissione Istantanea.