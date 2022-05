Vegeta è morto (e l'ho ucciso io!): lo spettacolo di Gianluca Iacono arriva in Sicilia

Gianluca Iacono è uno dei volti più noti del mondo del doppiaggio italiano, personalità divenuta celebre per aver interpretato la voce del Principe dei Saiyan in Dragon Ball o, ancora, Marshall di How I Met Your Mother. Ma questi non sono che soltanto due dei personaggi a cui l'attore ha prestato tutto il suo talento.

Il doppiatore non è tuttavia insolito a partecipare ad iniziative originali, l'ultima delle quali intitolata Vegeta è morto (e l'ho ucciso io!). La serie di Gianluca Iacono ha radici molto profonde dal momento che iniziò a lavorarci parecchi anni fa, tuttavia l'attore è pronto a tornare sui palchi dell'Italia con due eventi in Sicilia a giugno.

Per chi non avesse mai sentito parlare di questo progetto, la sinossi ufficiale recita quanto segue: "Gianluca Iacono è la voce di Vegeta, uno dei personaggi principali di Dragon Ball, serie d’animazione tra le più famose al mondo. Oggi però è una giornata no per Gianluca. È stanco della sua voce. È stanco d'essere definito solo attraverso i personaggi che ha interpretato. Sarà mica questa la vita di un doppiatore? Essere solo una voce? Questo lavoro è una maledizione dalla quale è impossibile liberarsi? Gianluca si troverà a porsi queste domande mentre cerca di trovare un attimo di pace da tutti i personaggi da lui interpretati che cercano di avere le sue attenzioni, il suo tempo... la sua vita.

E per porre fine a tutto questo sarà costretto a commettere un gesto estremo: uccidere Vegeta!"

In calce alla notizia, invece, potete accedere al link per acquistare lo spettacolo di Vegeta è morto (e l'ho ucciso io!) sia per la data di Catania, il 3 giugno presso il teatro Vitaliano Brancati, che per quella di Palermo, il 5 giugno presso la Villa Filippina. E voi, invece, coglierete quest'occasione per assistere ad uno spettacolo del doppiatore di Vegeta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.