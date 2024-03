Vegeta saluta Toriyama: il commovente messaggio di Gianluca Iacono al papà di Dragon Ball

Ci ritroviamo quest'oggi a spendere delle parole che non avremmo voluto pronunciare. Colui che ha creato gli eroi della nostra infanzia, gli eroi che anche oggi che siamo cresciuti continuano a farci emozionare con le loro avventure, purtroppo non c'è più. Stentiamo a crederci, ma Akira Toriyama è morto. Il mondo ringrazia l'autore di Dragon Ball.

Dopo averci detto arrivederci e ringraziati per averlo seguito nella sua indimenticabile avventura, questa volta siamo noi appassionati a dire Thank You all'autore di Dragon Ball. All'età di 68 anni, il maestro Akira Toriyama si è spento. La data del decesso risale al 1° marzo 2024, ma la notizia è stata diffusa solamente nella giornata odierna in segno di rispetto e cordoglio verso i cari del defunto.

Questo addio ha spezzato il cuore al mondo intero. In ogni angolo del mondo i fan stanno salutando l'amato autore, colui al quale dobbiamo lo shonen moderno e colui il quale ha il merito di aver portato il manga giapponese al successo globale. Purtroppo, se n'è andato uno dei più grandi mangaka giapponesi, anzi, uno dei più grandi autori dell'epoca contemporanea, oltre che un grande uomo dai valori elevati.

Abbiamo provato a pensare al sensei con il sorriso sul volto, a pensare che ora ci osserva dal pianeta di Re Kaioh, ma non ci siamo riusciti. Le parole degli autori di ONE PIECE e Naruto sulla morte di Akira Toriyama ci hanno fatto piangere, ma le lacrime non smettono di scendere. Questo messaggio di Gianluca Iacono ci ha dati il colpo di grazia.

La storica voce italiana di Vegeta ha voluto omaggiare il papà di Dragon Ball con un discorso da brividi. Con la voce del Principe dei Saiyan e riprendendo le parole da lui pronunciate a Goku prima dello scontro decisivo con Freezer, Gianluca Iacono ci ha fatto venire i brividi. Vegeta ha salutato e ringraziato il suo papà Akira Toriyama, facendoci sentire, in questa giornata di immenso dolore, almeno per qualche breve istante degli orgogliosi guerrieri dal sangue Saiyan.