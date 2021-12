Vegeta Ultra Ego a colori è ufficiale: ecco come appare secondo Toyotaro

Dopo la nascita dell'Ultra Istinto di Goku, anche Vegeta ha dato il massimo evitando di rimanere indietro. In Dragon Ball Super è nato l'Ultra Ego di Vegeta, una trasformazione che si basa su presupposti leggermente diversi da quelli del rivale, e che gli ha permesso di affrontare Granolah a viso aperto con risultati discreti.

La trasformazione di Vegeta ha inevitabilmente scatenato gli appassionati di Dragon Ball Super, con molti che si sono lanciati in una sua colorazione. Capelli neri? Viola? Bianchi, grigi? E che colore per gli occhi? Tutte queste domande sono rimaste senza risposta fino a ora, ma adesso Toyotaro ha mostrato a tutti la colorazione ufficiale di Vegeta Ultra Ego.

Il mangaka ha pubblicato un'illustrazione dove Goku Ultra Istinto, Granolah e Vegeta Ultra Ego sono in versione chibi. Pur non essendo il principe dei saiyan disegnato di solito, la palette di colori rimarrà identica: Vegeta in Ultra Ego avrà i capelli viola, e lo stesso vale per gli occhi con le pupille che diventano dello stesso colore.

Un esito scontato dato che l'Ultra Ego di Vegeta deriva da Beerus e, essendo il Dio della Distruzione di colore viola, anche il principe dei saiyan ha ereditato quella colorazione. Siete soddisfatti dei colori scelti per Vegeta Ultra Ego?