Vegeth vs Kefla vs Zamasu: chi è la fusion coi potara più forte di Dragon Ball Super?

Il manga di Dragon Ball Super è arrivato alla conclusione dell'arco narrativo di Granolah il sopravvissuto. Al cinema, il franchise ha visto invece l'esordio di Dragon Ball Super: Super Hero, che abbiamo recensito e che da oggi è possibile vedere nei cinema italiani.

Torniamo però alla saga di Trunks del futuro, dove compaiono le prime fusion coi potara della serie: Vegeth e Zamasu. Nella saga del Torneo del Potere faremo poi la conoscenza di Kefla, fusione di Kale e Caulifla, saiyan dell'Universo 6, nata per evitare l'autodistruzione di Kale. Prendendo in considerazione i tre guerrieri fusi ci siamo chiesti: chi è la fusion coi potara più forte di Dragon Ball Super?

Nel corso della battaglia finale della saga di Trunks del futuro, Black Goku e Zamasu si fondono con i potara per dar vita a Zamasu fuso: la fusion crea dei potentissimi attachi di energia, che distruggono anche dei frammenti di terra, oltre a mietere diverse vittime. Inizialmente egli mette a dura prova Goku e Vegeta, spezzando anche le loro braccia. Goku e Vegeta ricorreranno quindi ai potara per far emergere Vegeth, che diventerà subito Super Saiyan Blue per fronteggiare Zamasu.

La battaglia tra Vegeth e Zamasu si protrae fino allo scadere della fusione tra Goku e Vegeta, che non essendo Kaioshin superiori possono fondersi per una sola ora. Lo scontro ha visto in leggero vantaggio Vegeth, che avrebbe potuto terminare Zamasu con altro tempo a disposizione, e ciò fa pendere l'ago della bilancia dalla parte della fusion tra Goku e Vegeta.

Passiamo quindi a Kefla, fusion tra Kale e Caulifla, che rimane l'unica guerriera a rappresentare l'Universo 6 dopo il sacrificio di Cabba. La fusion si scontra con un Gohan già provato dai combattimenti, giocandosela alla pari. Ciò ci dà un'idea del livello combattivo di Kefla, che non dev'essere altissimo.

Stilando una breve classifica delle fusion, si presenterebbe cosi: 3° posto Kefla, 2° posto Zamasu, 1° posto Vegeth. Vi siete mai chiesti invece quale sia la forma più potente di Goku in Dragon Ball Super? Il mondo di Dragon Ball è davvero pieno di interrogativi tutti da sviscerare.