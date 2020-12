Quanto è veloce Saitama? Ecco cosa riuscirebbe a fare il protagonista di One Punch Man

Tentare di rispondere alla domanda "Quanto è forte Saitama?", il protagonista di One Punch Man, è pura follia. Non tanto perché l'autore vuole lasciare intendere che non ci sia nessuno migliore di lui, ma soprattutto perché non esiste alcun metro di paragone della stessa portata. Tuttavia, ONE non ha mancato di aggiungere qualche informazione.

A distanza di 136 capitoli di One Punch Man non esiste ancora alcun uomo in grado di mettere davvero in difficoltà Saitama. Il protagonista, infatti, è talmente forte che se si impegnasse più del dovuto rischierebbe di mettere a soqquadro la Terra intera. Ma se ritenete che il metro entro cui si misura la forza dell'iconico "eroe per Hobby" sia solo il nostro pianeta sappiate allora che vi sbagliate, e anche di grosso. A tentare di spiegare quanto Saitama sia davvero veloce e potente ci pensano direttamente gli autori e quanto abbiamo visto finora delle sue abilità.

Durante lo scontro con Boros l'eroe "Mantello Pelato" riuscì a tornare sulla Terra dalla Luna in un battito di ciglia. Qualora non vi rendiate conto della straordinarietà del fatto, Saitama è riuscito a farsi beffe di circa 384 mila Km ad una velocità impressionante, almeno prossima a quella della luce (non pari o superiore, onde evitare di spezzare qualche legge della fisica). Mentre per quanto riguarda la sua forza bruta, sappiamo che il protagonista è costretto a trattenersi poiché rischierebbe di arrecare danni non soltano al suo pianeta ma allo stesso sistema solare. ONE, lo sceneggiatore, ha spiegato che se Saitama sferrasse un pugno al massimo dei suoi poteri allora generebbe una quantità di energia paragonabile a due volte la forza del Big Bang. Sì, lo stesso fenomeno che ha generato l'Universo.

Ed ecco perché qualsiasi confronto tra Saitama e altri personaggi, anche appartenenti a una sfera diversa da One Punch Man, sia di fatto insensato. E voi, invece, cosa ne pensate dei poteri dell'iconico eroe? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.