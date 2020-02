Quanto deve vendere Demon Slayer per superare il record annuale di ONE PIECE?

L'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha avvolto nelle proprie spire tutto il Giappone, obbligando i suoi abitanti a una corsa folle per mettere le mani sui tankobon del manga. Ormai da settimane i volumi vengono continuamente ristampati da Shueisha per poi essere subito terminati dalle fumetterie ed edicole che affollano il paese orientale.

Il ritmo degli ultimi mesi è stato qualcosa di unico: Demon Slayer ha superato i 20 milioni di copie vendute in soli tre mesi di anno editoriale giapponese. A questo punto il record di vendite annuale detenuto da ONE PIECE e che ammonta a 37.996.373 copie non sembra essere così irraggiungibile. Ma quante copie servono a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba per raggiungere questo obiettivo?

In Giappone è stato appena pubblicato il volume 19 di Demon Slayer ma nel corso del 2020 editoriale potrebbero arrivare altri quattro tankobon per il manga. Considerati i ritmi attuali, non è impensabile che questi riescano a vendere complessivamente altre 8 milioni di copie, portando quindi il totale di Demon Slayer a 29 milioni di copie vendute in un anno. Ciò vuol dire che i restanti 9 milioni rimanenti devono essere coperti dagli altri 18 tankobon nelle prossime 41 settimane.

In pratica, i primi 18 volumi di Demon Slayer devono vendere almeno 220.000 copie a settimana. Un risultato che sembra a portata di mano considerato che al momento le cifre si aggirano intorno al milione guadagnato a settimana. In più, durante l'anno arriverà il lungometraggio Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen che potrebbe dare un'ulteriore spinta al titolo.

Sembra quindi che ONE PIECE debba rassegnarsi a vedersi rubato questo titolo di cui si fregiava dal 2011 e intoccato anche da un manga come L'Attacco dei Giganti.