Le vendite di Dr.Stone sono un flop totale, ci sono speranze per un sequel?

Nonostante un comparto tecnico di mediocre livello, Dr.Stone riesce perfettamente nel suo intento. L'adattamento televisivo del manga scritto da Riichiro Inagaki e illustrato da Boichi è un concentrato di divertimento, che sfrutta la scienza per generare una componente shonen esilarante ed estremamente accattivante.

Nonostante le avvertenze a non emulare gli esperimenti, in quanto riprendono alcuni materiali realmente esistenti e reperibili, alcuni appassionati hanno già tentato di copiare la "Senku Cola". Purtroppo, la componente scientifica non sta riuscendo a incentivare le vendite dell'edizione home video, al punto tale che il secondo cofanetto è stato acquistato appena 381 volte. Un numero troppo esiguo, ben al di sotto della media, che non lascia ben sperare per il futuro del franchise.

Se considerate, inoltre, che l'anime non è riuscito a ingranare sensibilmente le vendite del manga, allora il futuro di Dr.Stone resta ancor più incerto. Non c'è quindi davvero speranza per un futuro seguito delle avventure di Senku?

In realtà, non tutto è ancora perduto. Nonostante il flop delle vendite, che ricordiamo essere un fattore assai rilevante insieme ai risultati della controparte cartacea, l'anime è diffuso su tutti i migliori siti di streaming giapponesi, nonché uno dei progetti più proliferi e visualizzati su Crunchyroll, importante investitore. Ovviamente, si tratta solo di speculazioni e il futuro della serie resta ancorata nel buio fino a informazioni ufficiali, nonostante gli ascolti siano strettamente soddisfacenti. In ogni caso, vi terremo aggiornati qualora affiorassero novità in merito all'argomento, vi consigliamo dunque di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi gli aggiornamenti su Dr.Stone.