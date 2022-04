Quanto vendono Shonen Jump e le altre riviste Shueisha? I dati ufficiali del 2021

Con l'attenzione verso il mondo dei manga che cresce, si viene a scoprire che anche le riviste hanno un'importanza elevata in tutto il meccanismo di produzione. È infatti su queste ultime che vengono pubblicate le storie settimanalmente o mensilmente, con un capitolo per volta. Weekly Shonen Jump è la più famosa e venduta in Giappone.

La rivista ha dato i natali ad alcuni dei migliori shonen di sempre e attualmente può vantare la presenza di ONE PIECE, il manga dei record, e di tanti altri progetti interessanti e sulla cresta dell'onda. Quanto vende ora Weekly Shonen Jump? E quanto vendono tutte le altre riviste della casa editrice? A rivelare i dati del 2021 ci pensa la Shueisha Media Guide 2022 che tiene in considerazione i dati dello scorso anno.

La tiratura di Weekly Shonen Jump è di 1.390.000 copie , in calo dell'8,55%;

, in calo dell'8,55%; Shonen Jump+ invece vanta 19 milioni di download totali (+2%), 4,6 milioni di utenti attivi settimanali (+15%) e un numero di utenti giornalieri attivi di 1,8 milioni;

V-Jump ha una tiratura di 147.000 copie (-5,16%);

Saikyo Jump ha una tiratura di 148.000 copie (+13,85%);

Jump SQ ha una tiratura di 140.000 copie (-13,04%);

La rivista seinen Weekly Young Jump raggiunge le 349.000 copie stampate (-15,50%);

Ultra Jump ha una tiratura media di 25.000 copie (+25%);

Grand Jump ha una tiratura di 122.000 copie (-15,28%);

Ribon ha una media di 132.000 copie stampate (-0,75%);

Cookie raggiunge 19.000 copie (-9,52%);

Margaret cala a 16.000 copie (-23,81%);

Bessatsu Margaret vanta invece 60.000 copie (-11,76%);

The Margaret ha una tiratura di 16.000 copie (-20%);

Office YOU ha una media di 38.000 copie (-2,56%);

Cocohana raggiunge 42.000 copie stampate (-14,29%);

Infine l'app Mangamee vanta 10,98 milioni di download totali (+2,98 milioni rispetto allo scorso anno) e 2,51 milioni di utenti attivi mensili (+25,5%).

Shueisha rivela quindi i numeri di tutto il suo ecosistema manga. Si nota subito come il declino della carta stampata sia inevitabile, al netto di qualche miglioramento per pochissime riviste. Le due app del circuito Shueisha invece fanno registrare numeri molto importanti e sicuramente diventeranno il perno della distribuzione futura di manga.

Sapete invece qual è il processo di stampa di Weekly Shonen Jump?