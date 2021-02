Quanto ha venduto Demon Slayer? Le tappe principali della crescita mostruosa del manga

Nel 2016, su Weekly Shonen Jump debuttò Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, un manga dell'esordiente Koyoharu Gotouge che precedentemente aveva pubblicato solo qualche semplice oneshot, ora raccolto nel volume Koyoharu Gotouge Short Stories. Nessuno si aspettava un successo tale da superare anche mostri sacri come Naruto, ONE PIECE o Slam Dunk.

Eppure è quello che è successo. Il manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, dopo la conclusione dell'anime, ha iniziato a macinare vendite su vendite strangolando il Giappone nella propria morsa e conquistando per oltre un anno e mezzo le classifiche Oricon. Ma quanto ha venduto finora Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba? Andiamo a scoprire la storia della sua crescita spaventosa nelle vendite.

Shueisha annuncia nel maggio 2017 che con i primi 6 volumi Demon Slayer era arrivato a un milione di copie , primo grande traguardo;

, primo grande traguardo; Sette mesi dopo, a dicembre 2017, col nono volume fu raggiunto il traguardo di 2 milioni di copie;

La crescita continua ma non verranno date altre informazioni fino al volume 15, uscito insieme al debutto dell'anime. Qui il manga di Demon Slayer aveva raggiunto 3,5 milioni di copie;

A ottobre 2019, con l'anime quasi concluso, Demon Slayer aveva raggiunto 12 milioni di copie col volume 17;

A dicembre 2019 il numero raddoppia, raggiungendo i 25 milioni con 18 volumi ;

; I report diventano sempre più frequenti, con febbraio 2020 che vede 40 milioni di copie per Demon Slayer con 19 volumi;

Raggiunge poi 60 milioni di copie col 20° volume a maggio 2020;

Continua a crescere a 80 milioni di copie a luglio 2020 col volume 21;

Supera il traguardo di 100 milioni di copie col 22° volume a ottobre 2020;

Il penultimo dato rivelato è quello di dicembre 2020, con Demon Slayer che ha una tiratura di 120 milioni di copie totali con 23 volumi .

. A febbraio 2021, Demon Slayer ha raggiunto 150 milioni di copie stampate.

Naturalmente la sua crescita è tutt'altro che ferma. Nelle prime settimane del 2021, i vari volumi hanno conquistato diversi milioni di copie e non sarebbe sorprendente se entro fine anno si dovesse arrivare anche a 180 milioni di copie, considerato anche il debutto in TV di Demon Slayer 2.