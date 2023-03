Quanto ha venduto Doraemon? Svelato il numero di copie in circolazione

Chissà quanti di voi sono cresciuti seguendo le bizzarre avventure di Nobita che, insieme al suo amico e fidato Doraemon, ne hanno combinate di tutti i colori. In molti non sanno, tuttavia, che la saga in questione è un vero e proprio fenomeno in Giappone così come nel Bel Paese.

Ancora oggi, dopotutto, le avventure della simpatica coppia continuano ad affascinare centinaia di migliaia di fan tutto il mondo, basti pensare ai tanti progetti cinematografici realizzati negli ultimi anni. Di tanto in tanto, inoltre, emergono anche alcuni retroscena e aneddoti legati alla serie come la questione della presunta fidanzata di Doraemon.

Oggi sappiamo che nel 2021 le vendite di Demon Slayer avevano superato quelle del gioiellino di Fujiko F. Fujio, tuttavia nelle scorse ore è arrivata la conferma che il manga conta attualmente l'impressionante numero di ben 200 milioni di copie in circolazione. Si tratta di un numero impressionante, simbolo del successo del franchise in tutto il mondo, e che continua a crescere anno dopo anno a ritmi ancora vertiginosi.

