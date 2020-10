Venom: arriva il Venom Beyond team, una stravagante squadra di 'supereroi'

Uno dei personaggi più imprevedibili dell'intero multiverso Marvel Comics, è senza alcun dubbio Venom , presentato inizialmente come uno degli acerrimi nemici di Spider-Man, per poi prendere una direzione editoriale differente, grazie alle numerose storie spin-off pubblicate che lo rappresentavano come un antieroe.

Nella nuova serie dedicata al simbionte abbiamo infatti visto Eddie Brock e suo figlio Dylan viaggiare verso l'universo Ultimate, dove hanno avuto a che fare numerose volte con versioni alternative di alcuni personaggi, come i terrificante Avengers Simbionti. L'ultimo volume pubblicato ci ha inoltre introdotto ad una squadra molto particolare.

Il numer 28 di Venom si apre con un improbabile incontro tra Eddie Brock, proveniente dalla Terra 616, e Anne Weying, originaria della Terra 1610, entrambi uniti al simbionte. Anne, che ricordiamo essere stata la moglie di Eddie in passato, spiega che nel suo universo suo marito si è suicidato, e che Venom in seguito ha cercato di stabilire un legame con lei.

Proseguendo con le spiegazioni, Anne presenta a Eddie le versioni della Terra 1610 di Peter Parker, Cletus Kasady, Wade Wilson e Andi Benton, tutti coinvolti nella stessa missione. Si tratta di uno dei team più particolari mai introdotti sulle pagine firmate Marvel, nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere una collaborazione tra Spider-Man, Carnage, Deadpool e Mania.

Anche se non vi ancora nulla di chiaro riguardo agli sviluppi futuri, questa "squadra Venom Beyond" potrebbe essere protagonista di alcune storie molto interessanti, utili per approfondire anche il passato delle versioni alternative dei personaggi in questione. Ricordiamo che è stato pubblicato il one shot dedicato a Wraith, e vi lasciamo ai folli piani di Donny Cates per il numero 200 di Venom.