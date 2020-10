Venom è in cerca di vendetta in una statua da collezione da quasi duemila dollari

L'antieroe per antonomasia dell'universo Marvel è tornato in vita in una costosissima statua da collezione prodotta da Sideshow PCS Collectibles. Prezzo per portare a casa questa figure di Venom? Quasi duemila dollari

Sideshow PCS Collectibles riporta in vita il simbionte alieno Marvel con una nuova statua. Ispirato al design del videogioco per dispositivi mobile Marvel Strike Force, Venom è in cerca di vendetta. La statua farà gola a moltissimi appassionati del personaggio, ma il prezzo è decisamente proibitivo e non adatto a tutte le tasche.

Alta 39 pollici e larga 22, la statua di Venom prevede la scelta di ben due teste, lasciando libertà agli acquirenti di decidere se vedere Venom con la lingua da fuori oppure con il suo ghigno inquietante. In scala 1:3, la figure è ricca di dettagli, dando ai fan del simbionte una rappresentazione identica.

Il prezzo per portare a casa la statua di Venom è di 1750 dollari. I preordini sono già attivi sul sito web di Sideshow Collectibles, ma le spedizioni partiranno tra maggio e luglio 2021. "È un simbionte alieno o, in termini civili, un parassita", su può leggere nella presentazione di Sideshow. "La dinamica statua in scala 1:3 è completamente scolpita, con una muscolatura dettagliata e i viticci del simbionte che serpeggiano sul suo corpo. La statua include due volti: uno ghignante che mostra il sorriso e i denti aguzzi e uno a bocca aperta con la lingua contorta. Desideroso di divorare i nemici come gustosi snack, questa statua è un potente alleato per la vostra collezione Marvel". Da poco è stato annunciato King in Black, spin-off di Venom. Una stravagante squadra di supereroi arriva in Venom Beyond Team.