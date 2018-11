Venom: ecco un primo sguardo al 'nuovo' Carnage secondo la Marvel Comics

Il nuovo numero della testata fumettistica di Venom, targata ovviamente Marvel Comics, ci ha mostrato il ritorno di un vecchio nemico: Carnage, il letale simbionte rosso. Andiamo a scoprire le prime immagini di questa "nuova" versione e le dinamiche in cui è comparso.

Gli ultimi avvenimenti nella serie di Venom ci hanno infatti mostrato qualcosa di sconvolgente: i membri di una misteriosa setta che venera il dio Knull (divinità dei Simbionti) hanno utilizzando una tecnologia Simbionte per riportare in vita Cletus Kasady, a sua volta considerato come un'entità da venerare nonché storico ospite di Carnage.

Il tentativo si è rivelato un successo: dopo aver appreso la storia di Kasady,i cultisti hanno utilizzato un frammento di Knull per resuscitare Cletus. Insieme a lui è tornato ovviamente il simbionte rosso, segnando di fatto la rinascita di Carnage, storico villain del nostro amato Spider-Man.

Carnage non si smentisce: subito uccide coloro che l'hanno riportato in vita e, dopo aver assaporato il sangue dei suoi nemici, la sua pelle torna ad assumere una colorazione rossa. Insomma, ora che è di nuovo sotto le luci della ribalta, sembra proprio che sia più pericoloso che mai!

Il ritorno di Carnage, in Italia, sarà probabilmente incluso nel mensile dedicato a Venom e targato Panini Comics.