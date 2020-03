Venom: Eddie incontra un terribile imprevisto nel numero 25

Il numero 24 di Venom ha portato uno sviluppo imprevisto per Eddie Brock, che si è ritrovato imprigionato nella pericolosa suit di Cletus Kasady. Gli ultimi accadimenti della testata preludono a un inizio scoppiettante del prossimo evento Marvel che vedrà protagonisti i simbionti, Venom Island.

L'albo si apre con Eddie sdraiato su un letto d'ospedale, ancora stremato a causa della perdita del suo partner. Capitan America, qualche numero fa, aveva lanciato una bomba nucleare su Venom Island spazzando via con grande efficacia tutte le creature che vi abitavano, e nel mentre Eddie ha avuto del tempo per riprendersi.

Questi paragona la perdita del simbionte alla sensazione di un arto fantasma, e il suo stato psicofisico non accenna a migliorare neanche con la visione di suo figlio Dylan, che facendogli visita deve confidargli una verità dura da digerire.

Il piccolo Brock riferisce ad Eddie che non può più stare insieme a lui. Quando suo padre tenta di fargli cambiare idea, interviene Capitan America dicendogli che è stato via per diversi mesi, che Knull è già alle porte dell'umanità, e che con tutto il pericolo che circonda Eddie in questo momento non è sicuro crescerlo in un tale ambiente.

Poco dopo, le cose si mettono molto male per il nostro Eddie Brock. Un'infermiera entra in stanza per somministragli una flebo, ma presto si rivela essere Cletus Kasady con il suo Carnage. Quest'ultimo infetta Brock, e ci viene rivelato che il simbionte è rimasto nascosto in segreto sull'isola per tutto il tempo, in attesa di un momento propizio per colpire.

Dylan apre un portale sull'isola per salvare suo padre, e si imbatte in un simbionte che lo aiuterà nella sua missione. Il coraggioso ragazzo si trasforma in una sorta di Venom T-Rex e il numero 25 si chiude su questo drammatico colpo di scena.

Il disegnatore di Venom ha mostrato un artwork di un nuovo simbionte della serie. Qualche mese fa la Marvel Comics ha presentato Venom: The End, l'ultima avventura di Eddie Brock.