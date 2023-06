Venom: Eddie Brock e la terrificante evoluzione dei poteri di Spider-Man

La vita di Eddie Brock è stata segnata, soprattutto nel corso degli ultimi anni, da continui stravolgimenti dal punto di vista fisico, che l’hanno portato a diventare il primo umano-simbionte. Il grande ritorno di Venom durante l’evento King in Black e i recenti eventi hanno infatti dimostrato di cosa è realmente capace.

Dopo essere nuovamente tornato in vita, stavolta per pura forza di volontà, Eddie si è impegnato a distruggere Bedlam, simbionte acerrimo nemico di Venom, nonché una versione di Eddie Brock proveniente dal futuro. In Venom #21, scritto da Al Ewing e disegnato da Cafu, i due sono intenti ad affrontarsi a mani nude, almeno finché Eddie non coglie l’opportunità di sfoggiare l’evoluzione delle ragnatele biologiche ereditate dallo stesso Venom.

Come molti di voi ricorderanno, il simbionte originario riuscì a sviluppare la capacità di produrre ragnatele dal suo stesso organismo grazie al tempo trascorso con Peter Parker. Stavolta però le ragnatele usate da Eddie sembrano essere un’estensione dei suoi stessi nervi, e visto l’incredibile controllo raggiunto dall’umano-simbionte sul proprio corpo, riesce ad indirizzarli verso il cervello di Bedlam.

Una tecnica brutale, e allo stesso tempo notevole, che potrebbe portare a seri cambiamenti nella storia del personaggio di Eddie Brock, il quale ha ormai dimostrato non solo di essere abbastanza forte e sicuro del proprio corpo da tornare in vita secondo la sua volontà, ma di saper padroneggiare tutte le capacità del simbionte.

In conclusione, vi lasciamo all’analisi sull’evoluzione del legame tra umani e simbionti, e ricordiamo che Extreme Venomverse ha dato inizio alla guerra tra i simbionti nel multiverso Marvel.