Venom: Eddie Brock si trasforma in supereroe nell'ultimo volume di King in Black

La miniserie di cinque volumi King in Black si è conclusa con una battaglia finale a dir poco emozionante, durante la quale l'apparentemente drammatica situazione dei supereroi presenti sulla Terra è stata ribaltata grazie all'intervento di una figura del tutto inaspettata, l'anti-eroe Venom, che ha subito un radicale, e importante, cambiamento.

Nel corso degli anni Venom, creato da David Michelinie e Todd McFarlane, ha cambiato spesso il suo status, apparendo prima come uno degli antagonisti principali di Spider-Man, per poi trasformarsi in un agente speciale e diventare a tutti gli effetti un anti-eroe. Inaspettatamente però, nel volume finale di King in Black, Eddie Brock prende il comando del gruppo dei "buoni", chiedendo loro di proteggere gli innocenti, mentre lui avrebbe affrontato direttamente Knull, dio dei simbionti.

La richiesta di proteggere i milioni di persone che potrebbero essere coinvolte nella battaglia non è del tutto sorprendente se si considera il passato di Brock, che non ha mai voluto diffondere morte e distruzione, ma tentava in maniera più strategica di colpire i propri avversari, come quando si è introdotto nell'appartamento di Peter Parker e MJ, senza fare del male alla compagna di Spider-Man.

Questa volontà di difendere gli innocenti si ritrova anche in Maximum Carnage, dove Venom ha svolto un ruolo fondamentale nel fermare la pazzia omicida di Cletus Kasady. La crescita di Eddie Brock da reporter, a Venom, Anti-Venom, Toxin e nuovamente nei panni del simbionte originale ha sempre avuto al suo centro il desiderio di proteggere gli altri, che si è espresso totalmente nel confronto finale tra lui, armato di Mjolnir, dell'Enigma Force, e di una versione più offensiva della tavola di Silver Surfer, e il potente Knull.

Cosa ne pensate di questo importante cambiamento per il personaggio di Venom?