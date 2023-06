Venom: l'evoluzione del pericoloso legame tra umani e simbionti

La storia legata ai Simbionti presenti nell’Universo Marvel ha origine nell’evento Guerre Segrete, in cui Peter Parker scoprì, e si unì, senza volerlo ad un parassita alieno che diede origine al costume nero e Venom. Da quella storia del 1984, i simbionti sono aumentati e il loro legame con gli umani ha subito un’evoluzione inaspettata.

In Marvel’s Voices: Pride #1, scritto da H.E. Edgmon e disegnato da Lorenzo Susi, e in Venom #20 di Al Ewing e Cafu, sono infatti emersi interessanti dettagli sulla connessione venutasi a stabilire tra questi straordinari organismi alieni e alcuni personaggi che molti di voi conosceranno. Alla base del concetto dei simbionti vi è la creazione di un legame dinamico tra l’ospite e il parassita, e considerate le poche regole stabilite inizialmente riguardo tale rapporto, moltissimi autori l’hanno interpretato e descritto con molte libertà, portando gli esseri umani ad essere ormai indissolubili da queste entità aliene.

Il primo esempio che avvalora la tesi in questione si ritrova nel personaggio di Eddie Brock. Tornato in vita da poco, con lo status di “umano simbionte”, come si descrive lui stesso, Brock possiede tutte le capacità che aveva una volta grazie a Venom, del quale però non è rimasta nessuna traccia nella sua mente. Se Brock rappresenta il risultato “perfetto” del legame tra umano e simbionte, d’altra parte Muzzle, nato per metà umano e per metà simbionte, dimostra come un ibrido sia possibile in quanto i simbionti sono creature estremamente adattabili se unite agli organismi umani.

Ultimo, grande, esempio si ritrova nel folle personaggio di Cletus Kasady e del suo caro Carnage. L’assassino si è rilevato un vero e proprio scopritore di altre tecniche di fusione altamente rischiose e al contempo incredibilmente remunerative, che hanno ampliato la storia e le origini dei simbionti. E voi cosa ne pensate di questa inarrestabile evoluzione del rapporto tra umani e simbionti? Ditecelo nei commenti.

Per finire, vi lasciamo all’analisi del ritorno di Venom nell’evento King in Black.