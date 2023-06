Venom: Extreme Venomverse da inizio alla guerra dei simbionti nel multiverso Marvel

Seguendo solo in parte quanto avvenuto con lo Spider-Verse, in Extreme Venomverse gli autori hanno inserito varianti del Simbionte, disseminate per il multiverso e perseguitate da una minaccia rimasta sconosciuta fino al secondo volume della serie. Ora i Venom sanno di essere le prede della caccia delle varianti di Carnage presenti nel multiverso.

La serie scritta da Clay McLeod Chapman e disegnata da Paul Davidson e Alex Guimaraes, la serie Extreme Venomverse ha presentato uno dei più grandi e sanguinosi pericoli dell’intero universo Marvel. Finora le versioni alternative di Carnage sono riuscite nell’intento di uccidere molti Venom sparsi per le varie dimensioni, sfruttando la loro ingenuità e il fatto che non sapessero della loro esistenza.

Nel frattempo, infatti, i Venom consapevoli di essere il principale obiettivo dei Carnage si sono uniti, spostandosi di dimensione in dimensione alla ricerca di nuove reclute da aggiungere al loro esercito per affrontare al meglio la guerra tra i simbionti. Tuttavia, non tutti i Venom incontrati si rivelano stabili, alcuni infatti si lasciano sopraffare dalla rabbia e dalla violenza, ma se dimostrano di avere del potenziale vengono reclutati. Questo significa però che anche dall’altra parte, con molta probabilità, l’esercito dei Carnage sta crescendo.

Venom ha però un vantaggio da non sottovalutare: conosce molto di Carnage, anche riguardo le sue capacità vampiriche, e della sua incredibile debolezza al fuoco, di molto superiore a quella dei Venom. Cosa ne pensate degli sviluppi di Extreme Venomverse? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

In conclusione, ricordiamo che in Carnage Reigns ha debuttato un nuovo simbionte, vecchio alleato di Peter Parker, e vi lasciamo al confronto definitivo tra Venom e Carnage.