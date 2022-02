Venom, quanto è forte il simbionte ora rispetto agli eroi Marvel?

Tra i nemici dell'Uomo Ragno, Venom è sempre stato uno dei preferiti dai lettori. Una versione grossa e cattiva di Spider-Man che può contare su tutti i suoi poteri senza nessuna responsabilità. Con gli anni, però, Venom si è evoluto: prima è stato un villain, poi un anti-eroe, e ora il personaggio di Eddie Brock è stato completamente stravolto.

Tra il 2020 e il 2021, Marvel ha pubblicato King in Black, un evento crossover realizzato da Donny Cates e Ryan Stegman che ha radicalmente cambiato la mitologia di Venom e dei simbionti. In King in Black, la Terra ha visto l'arrivo di Knull, dio dell'oscurità e creatore della razza dei simbionti.



Per milioni di anni, Knull è rimasto imprigionato in Klyntar, il pianeta natale dei simbionti che altro non era che una gabbia creata dai corpi degli stessi simbionti con lo scopo di rinchiudere il loro creatore. La liberazione di Knull è stata causata da Carnage che, durante la storyline Absolute Carnage, è riuscito a causare l'inizio della marcia del dio dei simbionti verso la Terra.



All'arrivo di Knull sulla Terra, nonostante lo strapotere del Re in Nero nei confronti di Venom, Eddie Brock è riuscito comunque ad avere la meglio sull'onnipotente avversario grazie alla Forza Enigma, lo stesso potere che ha permesso la nascita dell'Uomo Ragno più forte del multiverso Marvel. Ottenendo i poteri di Capitan Universo per mezzo della Forza Enigma, Eddie è riuscito a spodestare Knull prendendone il posto come dio dei simbionti.



Da allora, è stato Eddie ad assumere il ruolo Re in Nero, ottenendo il controllo tutti i simbionti dell'universo, potendo addirittura prendere possesso dei loro corpi ovunque essi si trovino. Da semplice villain dell'Uomo Ragno in possesso di un costume alieno, Eddie è quindi diventato un dio a tutti gli effetti, avendo completo accesso alla mente alveare dei simbionti e sbloccando il massimo potenziale di questa razza aliena.



Nel suo nuovo ruolo di dio dei simbionti, Eddie Brock è uno degli eroi più potenti dell'Universo Marvel, che cerca di utilizzare le sue nuovi incredibili abilità nel tentativo di guidare la razza dei simbionti verso una nuova era di pace.



Mentre Eddie si occupa di sventare minacce in tutto l'Universo, nel frattempo sulla Terra il simbionte di Venom si è legato a suo figlio Dylan Brock, formando così un nuovo Protettore Letale. Le loro avventure sono raccontate da Marvel (e in Italia da Panini) nella testata Venom.