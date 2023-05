Venom: un interessante What If in Extreme Venomverse riscrive la storia di Eddie Brock

Venom è considerato uno dei migliori antagonisti dell’universo di Spider-Man e nel corso degli anni molti autori si sono cimentati nel donare al mostruoso simbionte storie diverse, più profonde e legate al destino di Eddie Brock, suo principale ospite. Ma cosa sarebbe successo a Eddie, e Venom, se non avessero avuto l’obiettivo di uccidere Peter?

La risposta a questa domanda è arrivata nel primo volume Extreme Venomverse, nella storia The Best Part of Him scritta da Ryan North e disegnata da Paulo Siqueira. Nel racconto gli autori esplorano un what if in cui Peter non è riuscito a sopravvivere alla separazione col simbionte e come questo evento abbia influenzato profondamente la vita di Eddie Brock.

Sebbene Eddie provasse ancora rancore nei confronti di Peter, per la fine della sua carriera giornalistica, il ragazzo sa di poter fare la differenza ora che possiede capacità sovrannaturali, garantite dalla fusione col simbionte. Per questo, Eddie decide di prendere il posto di Spider-Man, perseguendo il suo nobile senso di giustizia, e arrivando ad affrontare nemici del calibro di Doctor Octopus.

In questa storia emerge quindi un dettaglio fondamentale riguardante il personaggio di Eddie: le sue azioni, e i suoi cedimenti alle pressioni di Venom, desideroso anche lui di vendicarsi di Peter, lo hanno portato a commettere crimini orribili solo per avere la possibilità di uccidere il Ragno. Tuttavia, con la scomparsa di Peter, anche la sete di vendetta di Eddie è sparita, e lui è riuscito a controllare in modo più deciso l’influenza del simbionte, canalizzando le energie per raggiungere un bene superiore.

Cosa ne pensate di questo interessante what if sul personaggio di Eddie Brock e su Venom?