Venom Island si conclude con il numero 25: disponibili le prime tavole

La Marvel Comics è tornata sul mercato con il venticinquesimo numero di Venom, che porta a termine la storyline dell'evento Venom Island. L'albo è disponibile all'acquisto sia in formato digitale che fisico, tuttavia la Marvel ha pubblicato delle tavole in anteprima per solleticare le aspettative dei propri lettori.

All'interno della nuova uscita, Eddie è diventato, contro la sua volontà, un ospite di Carnage, e la loro fusione rappresenta un unicum nella storia editoriale della Marvel Comics. Il numero 25, inoltre, vede un ritrovo tra il co-creatore di Venom - David Michelinie - e Rom Lim, che ha lavorato alla serie Venom: Lethal Protector insieme all'artista Mark Bagley.

In calce è disponibile la copertina ufficiale del numero, realizzato dal team creativo composto da Donny Cates, Mark Bagley, Owens e Martin. Inoltre, potete dare un'occhiata alle prime cinque tavole dell'albo. Nel precedente numero di Venom avevamo assistito al malefico piano di Carnage, il quale - dopo aver atteso sull'isola indisturbato - ha sfruttato il momento propizio per colpire il suo acerrimo nemico.

Fortunatamente Dylan si è ricongiunto con il suo simbionte, trasformandosi in un imponente T-Rex, e ha aperto un portale per accorrere in aiuto di suo padre. Al momento non è ancora disponibile una sinossi ufficiale del numero 25.

Il terrificante simbionte "Bile" potrebbe presto diventare canonico. La Marvel Comics ha presentato Venom: The End, una miniserie che racconterà le ultime avventure di Eddie Brock.