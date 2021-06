Venom: Marvel Comics saluta il Simbionte con un video d'addio, le parole degli autori

Il numero 200 della serie Venom segnerà la conclusione della run scritta da Donny Cates e disegnata da Ryan Stegman nel corso degli ultimi tre anni, e i due autori hanno pensato di realizzare uno speciale video d'addio, anticipando interessanti cambiamenti per il Simbionte più emblematico di Marvel Comics.

Rilanciando la serie nel maggio del 2018, Cates e Stegman sono stati in grado di rinnovare sotto molti punti di vista la vita di Eddie Brock, stabilendo importanti sviluppi nella sua vita personale, primo fra tutti la relazione con il figlio Dylan. Inoltre, i due autori hanno cercato di definire in maniera più precisa la mitologia dei simbionti, andando anche a formulare una nuova, oscura, origine della razza nella sua totalità.

"Concluderemo questa serie come l'abbiamo iniziata, facendo esplodere tutto quello che avete sempre creduto di sapere, e ponendo le basi per qualcosa che cambierà Eddie e il Marvel Universe per sempre" questa è stata la promessa di Cates, condivisa attraverso i diversi canali ufficiali della Casa delle Idee. Stegman invece ha preferito catturare l'attenzione dei lettori anticipando che nel volume 200 Venom brandirà un'ascia da battaglia, ed è solo l'inizio. Potete vedere il messaggio d'addio dei due autori nel video riportato in cima alla pagina.

Visto il loro tocco originale sulle vicende del Simbionte, diventato dio dei Simbionti dopo gli eventi di King in Black, possiamo aspettarci una nuova era altrettanto sconvolgente per il futuro di Eddie Brock. Ricordiamo che è stata già annunciata la nuova serie di Venom, per il prossimo autunno, e vi lasciamo ad un inquietante cosplay femminile dedicato a Carnage.