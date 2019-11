Venom: una mossa di Spider-Man ha effetti disastrosi

Le varie unioni di supereroi viste negli anni nei fumetti Marvel Comics hanno dato vita a diverse combinazioni di abilità. Tra queste, sicuramente va menzionata la Fastball Special, una mossa creata da Colosso e Wolverine. In Venom numero 19, rivediamo questa tecnica con altri personaggi, ma non con esiti molto positivi per gli eroi.

Gli eroi stanno affrontando la crisi di Absolute Carnage, con il nuovo simbionte che ha assorbito Venom. Ora Eddie Brock si ritrova con un altro alleato simbiotico, mentre Spider-Man e Capitan America sono costretti a ronde notturne per fermare i crimini dell'esercito di Carnage.

In uno di questi scontri si ritrova insieme il gruppetto formato da Spider-Man, Capitan America, Wolverine e La Cosa. L'inedito quartetto affronta Miles Morales, convertitosi con un simbionte, e questi riesce a tenere testa a Capitan America e metterlo fuori gioco. Per intervenire in aiuto dell'amico, La Cosa decide di replicare la Fastball Special di Colosso e Wolverine, solo che invece di utilizzare il mutante, La Cosa afferra e lancia uno Spider-Man non molto convinto.

Il risultato è che Morales utilizza il corpo di Capitan America per farsi da scudo, finendo per annullare facilmente l'attacco e rendere alla mercé dei simbionti entrambi gli eroi. Riusciranno i due personaggi Marvel restanti a mettere fine a questa marcia simbiotica?