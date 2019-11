Venom: l'ultimo numero mette in dubbio la natura del figlio di Eddie Brock

All'interno del numero 19 di Venom, accade un evento inaspettato riguardante il figlio di Eddie Brock che ci fa porre delle domande sulla sua vera natura. Dylan, infatti, si imbatte in Sleeper, e il loro incontro non è per nulla scontato.

Il ragazzino ha sempre trovato la protezione di Venom, Spider-Man e degli altri eroi, tuttavia durante l'ultimo numero incappa in una situazione molto pericolosa al Maker's lab, e cercando aiuto trova Sleeper pronto a dargli una mano. Questi si offre per aiutare lui e suo padre, e chiede al ragazzo se è pronto per la battaglia; dopo una risposta affermativa, qualcosa non va come previsto.

Sleeper inizia a fondersi con Dylan, ma nel momento in cui il giovane inizia ad esprimersi improvvisamente parla in un linguaggio differente, addirittura temibile vista la reazione del simbionte. Quest'ultimo infatti gli urla "Vattene via da me!" e rigetta Dylan dal suo corpo.

Poi gli rivolge queste parole: "La tua mente...non ho mai sentito niente del genere...Dylan...che cosa sei?"



Dylan, anche lui scioccato, ribatte: "Io...io non lo so..."



Successivamente, quando Dylan ed Eddie si sono riuniti, Sleeper promette che proteggerà il ragazzo a tutti i costi, che sarà dalla sua parte d'ora in poi, ma gli pone soltanto una richiesta: rivelare la verità sulla sua natura.



Ovviamente non possiamo sapere la risposta, ma teorizzando potremmo ipotizzare che sia in qualche modo collegato a Knull, o che abbia una connessione con l'alveare in quanto figlio di Eddie. Vista la reazione di Sleeper, potrebbe trattarsi di qualcosa di veramente spaventoso. Voi che teorie avete?



