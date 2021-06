Venom: nuova serie in arrivo il prossimo autunno per il simbionte di casa Marvel

Il destino editoriale di Venom sta per cambiare profondamente, vista la conclusione della serie firmata da Donny Cates e Ryan Stegman e l'annuncio della nuova opera prevista per novembre dove Al Ewig, Ram V e Bryan Hitch prenderanno le redini del futuro del simbionte più celebre di Marvel, introducendo anche importanti modifiche al personaggio.

Come avvenuto per Immortal Hulk, Al Ewing è stato scelto per sconvolgere completamente la storia di Venom, e il suo attuale status quo nell'immenso universo dei fumetti Marvel. Una prospettiva che ha immediatamente alzato le aspettative degli appassionati, aumentando anche la pressione sull'artista Ram V, conosciuto per These Savage Shores, Justice League Dark e Catwoman, che ha commentato il progetto con le parole che trovate di seguito.

"Quando i miei editor alla Marvel mi contattarono per iniziare a lavorare sulla serie di Venom al fianco di Al Wing e Bryan Hitch, non ero preparato per l'incredibile trasporto creativo che ci sarebbe stato da quel momento in poi. Questa storia espanderà la narrativa del simbionte e porterà la sua lore in direzioni molto più fantastiche e inaspettate. È stata anche un'emozione unica avere quella specie di rapporto lavorativo complementare con uno scrittore come Al e un artista del calibro di Bryan. Lettori e fan tenetevi forte, non avete ancora visto niente."

Gli appassionati potranno avere un assaggio della nuova era del simbionte nel volume Spider-Man/Venom che Marvel distribuirà il 14 agosto per il Free Comic Book Day 2021, oltre alle magnifiche pagine promozionale che potete trovare in calce. Come molti di voi sapranno nella battute finali di King in Black Eddie Brock, il più recente "ospite" di Venom, è morto per poi risorgere grazie al Dio della Luce chiamato Enigma Force, e diventare il nuovo Dio dei Simbionti, sostituendo l'ormai sconfitto Knull. Anche Flash Thompson è tornato in vita nel corso della serie, il che mette a disposizione dei nuovi autori ben due ospiti di Venom per cambiare per sempre il futuro delle sue avventure.

Ricordiamo che Carnage ha preso vita nell'inquietante cosplay di Jannett, e vi lasciamo all'incredibile trasformazione di Eddie Brock nell'ultimo numero di King in Black.