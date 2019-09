Venom: un potente simbionte fa il suo ritorno nella testata

L'inizio di Absolute Carnage ha sguinzagliato i temibili simbionti in giro per l'universo Marvel, e nel numero 26 di Venom possiamo avere un assaggio di questo enorme crossover, e sarà una soddisfazione soprattutto per coloro che seguono da anni questi personaggi.

Nel corso del numero in questione Eddie Brock si scontra con i simbionti di Carnage nel centro di New York, mentre suo figlio Dylan e Norman Osborn vengono protetti da Maker, il quale cerca di trovare un modo per staccare i codex dalle spine di coloro che hanno ospitato il simbionte in passato.

Ad un certo punto la famiglia del Simbionte Riot, composta da Phage, Agony e Lasher, attacca la postazione di Maker e i due ragazzi si trovano scoperti. Quando sembra che per loro non ci sia più alcuna speranza, l'ultima pagina del capitolo rivela chi li ha salvati.

Ad accorrere in loro aiuto è Sleeper, il più giovane tra i 7 figli del simbionte, e a differenza degli altri è capace di diventare completamente invisibile riuscendo perfino a immobilizzare gli altri. Mentre il resto dei simbionti è dalla parte di Carnage in quella che ormai è una vera e propria guerra, Sleeper sembra schierarsi dalla parte di Venom e dei cittadini terresti, almeno per il momento. Questa ipotesi è avvalorata dalle parole che rivolge a Dylan: "Il mio nome è Sleeper. Puoi fidarti di me. Faccio parte della famiglia".

Inoltre i suoi sensi rilevano la presenza di un simbionte in Dylan, ed è corretto, dato che nel numero 2 di Absolute Carnage abbiamo appreso che sua madre, Anne Weying, ha passato il suo codex al figlio al momento della nascita.



All'interno di Absolute Carnage è stato scovato un easter egg, mentre La Marvel ha rivelato un nuovo ospite all'interno di Absolute Carnage Scream.